Durante il podcast “Cose Scomode”, Biasin ha raccontato un episodio legato all’estate scorsa riguardante il trasferimento di un centrocampista. Secondo quanto riferito, un gruppo di persone vicino al giocatore si sarebbe presentato presso la sede dell’Inter e avrebbe comunicato una determinata posizione. La vicenda riguarda i dettagli di quel momento e le dinamiche che hanno portato alla mancata conclusione dell’affare.

Inter News 24 Biasin, durante il podcast “Cose Scomode”, ha ricostruito il mancato passaggio del centrocampista ai nerazzurri. Il calciomercato vive spesso di incastri mancati e decisioni improvvise, e il caso Manu Kone rappresenta perfettamente questa dinamica. Intervenuto ai microfoni di Aura Sport, Fabrizio Biasin ha svelato i dettagli di una trattativa che avrebbe potuto portare il francese alla corte di Cristian Chivu, ma che si è scontrata con la ferma volontà di Gian Piero Gasperini. Secondo la ricostruzione, la dirigenza della Roma aveva inizialmente aperto alla cessione per motivi di bilancio: «Quando la scorsa estate, l’entourage di Kone si presenta in casa Inter e dice “Signori, c’è la possibilità di prendere Kone”. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin svela il retroscena estivo su Koné: «Il suo entourage si presentò in casa Inter e disse questa cosa…»

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