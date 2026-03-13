Enrica Bonaccorti Maria Teresa Ruta | Mi ha insegnato a non essere invidiosa

Enrica Bonaccorti e Maria Teresa Ruta sono state protagoniste di un’intervista in cui si sono scambiate parole sulla loro esperienza nel mondo dello spettacolo. La Ruta ha detto che Bonaccorti le ha insegnato molto, non solo a condurre programmi, ma anche a non invidiare le colleghe donne e le giovani professioniste. La conversazione si è concentrata sui valori e sugli insegnamenti ricevuti nel corso della carriera.

"Mi ha insegnato tanto, non soltanto a fare la conduttrice ma a non essere mai invidiosa delle colleghe donne e delle giovani leve". Lo ha detto Maria Teresa Ruta al suo arrivo alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, scomparsa ieri all'età di 76 anni. "Questo per me è stato un insegnamento fondamentale, ha cambiato tutta la prospettiva anche del mio lavoro – ha aggiunto – C'è sempre da apprendere dai giovani e anche da dare, lei era tanto generosa e io ho cercato nel mio piccolo di replicare".