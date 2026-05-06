SAP punta su AI | 1,16 miliardi per il nuovo centro di ricerca tedesco

SAP ha annunciato un investimento di 1,16 miliardi di euro per la creazione di un nuovo centro di ricerca in Germania dedicato all’intelligenza artificiale. La società intende sviluppare modelli tabulari per migliorare i processi aziendali e integrare le nuove tecnologie nei propri sistemi. Inoltre, è stato deciso di vietare l’accesso agli agenti di intelligenza artificiale non autorizzati, per garantire la sicurezza e il controllo sulle applicazioni interne.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i processi aziendali grazie ai nuovi modelli tabulari?. Perché SAP ha vietato l'accesso agli agenti IA non autorizzati?. Chi sono i tre fondatori che riceveranno mezzo miliardo di dollari?. Come influirà questa mossa sulla competizione con OpenAI e Anthropic?.? In Breve Investimento di 1,16 miliardi di dollari in quattro anni per il laboratorio di Friburgo.. Oltre mezzo miliardo di dollari in contanti per i fondatori Frank Hutter e Noah Hollmann.. Sinergia strategica con Nvidia per supportare Joule tramite il toolkit per agenti NemoClaw.. Sviluppo di modelli TabPFN per superare i limiti dei modelli linguistici generici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SAP punta su AI: 1,16 miliardi per il nuovo centro di ricerca tedesco Unbelievable Places Few People Have Ever Seen Notizie correlate Leggi anche: Unimore punta sulla ricerca in Intelligenza Artificiale, inaugurato il nuovo AI Center modenese Leggi anche: Google AI: ecco il nuovo volto della Ricerca Live su Android Approfondimenti e contenuti Si parla di: SAP Stock Is Down 46% From Its High. Here’s What AI Acquisitions Mean for the Outlook. SAP accelera sull’AI: doppia acquisizione per dati e modelli di nuova generazioneSAP rafforza in modo deciso la propria strategia sull’intelligenza artificiale annunciando due operazioni parallele destinate a ridefinire il suo posizionamento nel mercato enterprise: l’acquisizione ... lineaedp.it SAP compra una startup tedesca e investe 1 miliardo per un hub globale dell’AIIl colosso del software SAP rafforza la propria strategia sull’intelligenza artificiale con l’acquisizione di Prior Labs, spin-off del Max Planck Institute. Al centro una tecnologia emergente: i found ... economyup.it