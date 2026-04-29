Google AI | ecco il nuovo volto della Ricerca Live su Android

Google ha aggiornato l'interfaccia di Ricerca Live su Android nella versione 17.18.22 beta, introducendo nuovi segnali visivi e un comando chiamato Crea. Questi cambiamenti mirano a migliorare l'interazione tra gli utenti e l'intelligenza artificiale, rendendo più immediata l'accesso alle funzioni di ricerca e ai nuovi strumenti disponibili. L'aggiornamento è disponibile esclusivamente nella versione beta dell'app.

? Cosa sapere Google aggiorna l'interfaccia Ricerca Live nella versione 17.18.22 beta per Android.. Nuovi segnali visivi e il comando Crea ottimizzano l'interazione con l'intelligenza artificiale.. L’interfaccia di Ricerca Live riceverà una trasformazione visiva immediata grazie ai nuovi sviluppi della versione 17.18.22 beta dell’App Google per Android, come rivelato dalle analisi di AssembleDebug. La modalità conversazionale della AI Mode, che ha iniziato la sua diffusione in Italia alla fine di marzo, sta per cambiare volto. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico, ma di un tentativo di rendere più intuitiva l’interazione tra l’utente e l’intelligenza artificiale durante le sessioni di ricerca vocale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google AI: ecco il nuovo volto della Ricerca Live su Android 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Google Foto cambia volto: ecco il nuovo design per gestire i file? Cosa sapere Google prepara un redesign della sezione Raccolte rilevato nel codice di Google Foto. Google Workspace cambia volto: ecco il nuovo design con l’IA? Cosa sapere Google aggiorna il design di Workspace con nuove icone integrate con l'intelligenza artificiale Gemini. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Google Home introduce le conversazioni continue con Gemini AI; Google Gemini: ecco il nuovo look per Android; Hai firmato una petizione online? Ecco cosa può succedere ai tuoi dati; Ottimizzazione dello schermo Google(TG:e10838).gzf - Results on X | Live Posts & Updates. Anche in Italia Google Ricerca Live, ma non subitoDopo il rollout dello scorso anno limitato negli USA e in India, la Ricerca Live (Search Live) di Google è pronta (ma non ancora disponibile) al debutto globale in tutti i territori dove è già attiva ... macitynet.it Sempre più AI per le ricerche: Google Ricerca Live arriva in ItaliaLa ricerca su Google cambia volto (ancora una volta) con una funzione basata su AI, conversazioni vocali e inquadrature del mondo reale. Dopo un primo rollout limitato agli Stati Uniti e all’India ... punto-informatico.it Per “Ricerca Live” della AI Mode sono in arrivo alcune modifiche estetiche - facebook.com facebook "Ricerca su Google SEO(TG:e10838).hdn" - Results on X | Live Posts & Updates x.com