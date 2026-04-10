Nel 2025, i cittadini di Lucca hanno pagato più di 4,2 milioni di euro in sanzioni stradali, con una media di circa 47 euro a persona. I dati evidenziano l'importo complessivo raccolto attraverso le multe e le sanzioni amministrative relative alle infrazioni del Codice della Strada nel territorio comunale. La cifra rappresenta l'ammontare totale delle entrate derivanti dalle sanzioni nel corso dell'anno.

Nel corso dell’anno 2025, i cittadini di Lucca hanno versato oltre 4,2 milioni di euro per sanzioni legate al Codice della Strada, con un impatto medio di 47 euro per ogni residente. Questo dato si inserisce in un quadro regionale più ampio dove i capoluotati toscani hanno raccolto complessivamente più di 124 milioni di euro, segnando una crescita del 10% rispetto all’annualità precedente. L’analisi dei flussi economici derivanti dalle violazioni stradali rivela dinamiche molto diverse tra le varie province. Se Firenze guida la classifica regionale con un incasso di 73,3 milioni di euro e una quota pro capite che raggiunge i 202 euro — piazzandosi così al vertice anche su scala nazionale — altre città mostrano numeri meno estremi ma comunque rilevanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca e il caro multe: 4,2 milioni di euro tra sanzioni stradali

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Sulla #A11, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di giovedì 9 alle 6 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Lucca est, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire ad Altopascio. #viabiliT x.com