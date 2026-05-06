Sant’Omero Palmense | doppietta storica con la Coppa Abruzzo

Nel campionato di Sant’Omero Palmense, la squadra ha conquistato un risultato storico vincendo la Coppa Abruzzo. Durante la finale, due giocatori hanno segnato le reti decisive che hanno portato al trionfo. La vittoria ha modificato gli equilibri tra le squadre nei diversi gironi, influenzando le classifiche e le future sfide. La competizione si è conclusa con questa affermazione importante per il club.

? Cosa scoprirai Chi ha siglato le reti decisive per il titolo dei vibratiani?. Come si sono decisi i nuovi equilibri nei vari gironi?. Quali squadre dovranno lottare per la salvezza nei prossimi playout?. Chi affronterà il Campli dopo lo scontro tra Alba e Morro?.? In Breve Francia e Costantini segnano per il Sant’Omero a Penne contro Manoppello Arabona.. Turris batte Lettese 4-3 a Pianella per la promozione nel girone C.. Atletico San Nicolò salva la categoria battendo Hadranus nei tempi supplementari.. Tagliacozzo gioca la finalissima in casa domenica 10 maggio contro Civitella Roveto.. Il Sant’Omero Palmense completa la stagione vincendo la Coppa Abruzzo con un 2-1 ottenuto a Penne contro il Manoppello Arabona, siglando così il doppio trofeo dopo il titolo nel girone D.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Omero Palmense: doppietta storica con la Coppa Abruzzo Notizie correlate SANT’OMERO / Schianto sulla SP8 a Sant’Omero: due feriti gravi, donna elitrasportata al MazziniPer cause ancora in corso di accertamento, una Opel Astra è uscita di strada finendo la propria corsa contro un albero a margine della carreggiata. Porto Sant’Elpidio vola: Venturim sblocca la Palmense e scavalcaIl Porto Sant’Elpidio ha ottenuto un successo cruciale nella ventottesima giornata di campionato, battendo la Palmense per 0-1 in trasferta grazie a... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Prima Categoria/D, si chiude la stagione regolare. I verdetti dopo l'ultimo turno. Prima/D, è festa per il Sant'Omero: promozione raggiuntaTERAMO - Finalmente il Sant’Omero scrive il lieto fine sulla sua favola in Prima Categoria. I palmensi coronano la loro stagione trionfale con la promozione, arrivata con 4 turni d’anticipo da ... ekuonews.it Prima/D, Sant'Omero sempre più vicino alla promozioneTERAMO - Resta sempre in doppia cifra il vantaggio del Sant’Omero Palmense nel girone D di Prima Categoria. Lo 0-0 nel big match contro l’Alba Adriatica non cambia infatti i piani dei vibratiani, che ... ekuonews.it