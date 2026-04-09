SANT’OMERO Schianto sulla SP8 a Sant’Omero | due feriti gravi donna elitrasportata al Mazzini

A Sant’Omero, sulla strada provinciale 8, un incidente ha coinvolto un’auto che ha perso il controllo, terminando contro un albero. L’incidente ha provocato due feriti gravi, tra cui una donna che è stata trasportata in eliambulanza al vicino ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Opel Astra è uscita di strada finendo la propria corsa contro un albero a margine della carreggiata. A bordo del veicolo viaggiavano una donna di 47 anni e un uomo di 52, entrambi residenti a Campli. Le loro condizioni sono apparse immediatamente gravi ai soccorritori intervenuti sul posto. La donna, in condizioni particolarmente critiche, è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale “Mazzini” di Teramo, mentre l’uomo, anche lui in codice rosso, è stato trasferito in ambulanza presso lo stesso nosocomio per ricevere le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. 🔗 Leggi su Citypescara.com Gasolio in strada a Sant’Omero: scatta l’allarme ambientale e i controlliChieti - Intervento immediato dell’Arpa Abruzzo nel Teramano dopo una segnalazione di sversamento: campionamenti e verifiche in corso per valutare... Sangue e fuga al centro commerciale: due feriti a Porto Sant’ElpidioDue uomini di circa 30 anni, originari dell’Est Europa, sono stati ricoverati per ferite riportate durante la notte a Porto Sant’Elpidio. Argomenti più discussi: Incidente sulla Sp 8 a Sant’Omero, auto fuori strada; Schianto fra due auto nella Capitale: muoiono un 16enne e una donna di origini abruzzesi, ferite le due figlie; Fuori strada con l'auto e contro un albero: in due al Mazzini in gravi condizioni; Nereto, Grave incidente sulla SP8: auto contro un albero, due feriti. Sant’Omero, gasolio in strada: scatta l’allarme ambientale a Colle CasoneIntervento d'urgenza dei tecnici Arpa dopo lo sversamento di idrocarburi. Sotto accusa il gruppo elettrogeno di una cabina di smistamento della Telecom: campionamenti in corso per rischio contaminazio ... emmelle.it Salute femminile: aperte le prenotazioni per open week negli ospedali di Teramo e Sant’Omero - facebook.com facebook