Colpo notturno a Santo Stefano del Sole | la banda agisce con destrezza

Una banda ha messo a segno un colpo durante la notte a Santo Stefano del Sole, probabilmente per motivi di profitto illecito. Quattro persone vestite di nero hanno attraversato le campagne intorno alle otto di sera, muovendosi con grande precisione. Sono state avvistate mentre si allontanavano velocemente con oggetti presumibilmente rubati. La scena ha attirato l'attenzione di alcuni residenti, che hanno chiamato le forze dell'ordine. La polizia sta cercando di capire chi siano e cosa abbiano portato via.

Sono circa le 20 quando quattro figure vestite di nero attraversano le campagne di Santo Stefano del Sole. Hanno con sé attrezzi da scasso e strumenti da arrampicata. Indossano i calzini sopra i pantaloni, un accorgimento pratico per evitare che il tessuto resti impigliato tra rovi e fango. Si muovono con passo fermo, coordinati, senza esitazioni. L’obiettivo è un’abitazione in una zona periferica. Uno dei quattro si arrampica lungo la parete esterna fino a raggiungere il balcone, mentre un complice rimane a terra con il compito di vigilare. L’ingresso avviene dall’alto. All’interno, l’appartamento viene rovistato con metodo: cassetti aperti, oggetti spostati, arredi danneggiati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Il Volo della Befana a Santo Stefano del SoleIl Volo della Befana a Santo Stefano del Sole si terrà domenica 4 gennaio alle ore 17:30 in Piazza del Sole. Leggi anche: Santo Stefano, l’arrivo dei Re Magi in Piazza del Sole