Sospensione idrica a Santo Stefano del Sole | scuole chiuse il 9 aprile

A Santo Stefano del Sole tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse giovedì 9 aprile 2026 a causa di una sospensione dell’erogazione dell’acqua. La decisione interessa l’intero territorio comunale e riguarda tutte le istituzioni scolastiche della zona. La sospensione idrica è stata comunicata alle autorità locali e comporta la chiusura delle strutture scolastiche per l’intera giornata.

Santo Stefano del Sole – Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di giovedì 9 aprile 2026 nel territorio comunale di Santo Stefano del Sole. La decisione è stata assunta dal Comune per effetto della sospensione del servizio idrico comunicata da Alto Calore, società. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi: Aca incontra le associazioni di categoriaNelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile Aca eseguirà alcuni importanti interventi tecnici sulla condotta adduttrice “Giardino”, una delle... Scuole chiuse a Benevento per emergenza idrica: l’annuncio social del sindaco MastellaA causa di un guasto idrico, il sindaco Mastella annuncia sui social la chiusura delle scuole a Benevento. Santo Stefano del Sole, scuole chiuse domani per sospensione servizio idricoIl Comune di Santo Stefano del Sole ha disposto per la giornata di giovedì 9 aprile 2026 la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, a causa della sospensione del servizio idrico comunicata ... irpinianews.it Santo Stefano Quisquina, no del sindaco a nuovi pozzi idriciScavare nuovi pozzi nel nostro territorio, o anche solo riattivare quelli che erano stati dismessi perché interferivano con l'unicità del nostro bacino idrico, sono scelte sconsiderate. Lo dice il ... ansa.it