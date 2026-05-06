Il Movimento 5 Stelle ha espresso soddisfazione per la nomina di Giuseppe Buompane nel Comitato Direttivo dell’ASI di Caserta. La notizia riguarda la sua selezione come rappresentante dell’ente, considerata positiva dal partito. La comunicazione è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori commenti o analisi. La nomina si inserisce in un processo di inserimento di nuove figure all’interno dell’ente regionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’indicazione di Giuseppe Buompane nel Comitato Direttivo dell’ASI di Caserta è una notizia che accogliamo con estrema soddisfazione. Buompane, collega e amico, è la persona giusta al posto giusto: un profilo competente che saprà dare un contributo concreto e autorevole allo sviluppo industriale della nostra provincia”. Così in una nota l’On. Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, commenta la nomina di Buompane.?“A Giuseppe va il mio più profondo ringraziamento per il lavoro svolto finora come Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle. Con generosità e lungimiranza ha guidato la nostra comunità politica in una fase cruciale, dimostrando una dedizione che è andata ben oltre il semplice dovere d’ufficio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Santillo (M5S): “Buompane all’Asi è la persona giusta al posto giusto”

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