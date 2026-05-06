Sant’Anna di Catanzaro | stop all’accreditamento e crisi del polo medico

La Regione ha deciso di sospendere l’accreditamento del polo medico di Sant’Anna, a Catanzaro, e ha avviato una procedura di crisi per la struttura. La proposta presentata dal gruppo Citrigno è stata respinta dall’ente regionale, senza indicare motivazioni ufficiali. La decisione comporta lo spostamento di alcuni posti letto, con ripercussioni sulla disponibilità di servizi sanitari per i cittadini della zona.

? Cosa scoprirai Perché la proposta del gruppo Citrigno è stata respinta dalla Regione?. Come influirà lo spostamento dei posti letto sulla salute dei catanzaresi?. Chi porterà avanti il piano di investimenti nel San Pietro Hospital?. Quali sono le reali conseguenze della chiusura per l'identità di Catanzaro?.? In Breve Il gruppo Citrigno sposta gli investimenti verso il San Pietro Hospital di Catanzaro.. Francesco Pitaro critica la decisione politica per il danno al capoluogo.. I posti letto di cardiochirurgia vengono trasferiti presso la struttura di Cosenza.. Il rifiuto regionale blocca i progetti di riconversione del gruppo Citrigno.. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Anna di Catanzaro: stop all’accreditamento e crisi del polo medico Notizie correlate Riparazione di una perdita idrica, il 16 aprile stop all'erogazione di acqua a Japigia e Sant'AnnaDodici ore di stop all'erogazione idrica, il prossimo 16 aprile, per Japigia e per il quartiere Sant'Anna di Bari, a causa di una riparazione di una... Caso del centro notturno: "Soprallugo a Sant’Anna"LUCCA "L’amministrazione segue con la massima attenzione le segnalazioni dei cittadini e verificherà con il gestore e Polizia locale l’andamento del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sant’Anna, stop per mancanza di certezze: il Gruppo Citrigno investe a Catanzaro sul San Pietro Hospital; Sant’Anna Hospital, il PD di Catanzaro esprime sconcerto per l’interruzione del percorso di riattivazione · catanzarochannel.it; Catanzaro, stop alla riattivazione del Sant’Anna Hospital; Sant’Anna Hospital, il Gruppo Citrigno si ritira: stop al progetto di rilancio. Sant’Anna, stop per mancanza di certezze: il Gruppo Citrigno investe a Catanzaro sul San Pietro HospitalLa decisione scaturisce dall'impossibilità di superare gli ostacoli amministrativi e giudiziari che hanno portato alla perdita dell'accreditamento sanitario ... catanzaroinforma.it Catanzaro, Gruppo Citrigno: impossibile proseguire la riattivazione del Sant'Anna Hospital. Ecco perchèDecisione resa inevitabile dalla definitiva perdita dell'accreditamento sanitario ... msn.com Dalla madre eroina di Sant'Anna di Stazzema ad Arturo Paoli: ecco la "lunga lista" di opzioni per l'intitolazione scelte dagli studenti lucchesi Qui il servizio completo: https://www.noitv.it/2026/05/ponte-sul-serchio-ecco-le-dieci-proposte-per-lintitolazione-7520 - facebook.com facebook