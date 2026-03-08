Caso del centro notturno | Soprallugo a Sant’Anna

L’amministrazione comunale di Lucca sta monitorando attentamente la situazione nel centro notturno di Sant’Anna, dopo le recenti segnalazioni da parte dei residenti. Le autorità hanno effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del locale e raccogliere informazioni sulla gestione e sulla sicurezza. Nessun intervento o decisione sono stati ancora presi, ma l’attenzione rimane alta.

LUCCA "L’amministrazione segue con la massima attenzione le segnalazioni dei cittadini e verificherà con il gestore e Polizia locale l’andamento del servizio e la situazione della zona": ecco l’assicurazione del Comune di Lucca dopo le proteste di residenti e commercianti per i problemi creati dal servizio per dare alloggio notturno a senzatetto nella Stazione di Posta di Villa Pardini a S.Anna gestita dalla Misercordia di Lucca. All’interno della struttura, in teoria con 18 posti letto, secondo i residenti e commercianti sarebbe alloggiate molte più persone che spesso sarebbero dedite a disturbare, sporcare e dare vita a risse. "Abbiamo sempre detto che per quanto di nostra competenza – spiega l’assessore al Sociale e alla Sicurezza Salvadore Bartolomei – la sicurezza per questa amministrazione è una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’accoglienza che non funziona. La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturno"Così non va: serve cambiare perché la zona dalle 7 la sera è da coprifuoco": la denuncia arriva da alcuni residenti e commercianti di viale Puccini...

Claudio Passino è il nuovo coordinatore del centro Health Science della Sant'AnnaPisa, 23 febbraio 2026 - Claudio Passino, professore ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare, è il nuovo coordinatore del Centro di...

