Radici e Futuro | il lavoro al centro della rinascita di Sant’Agata de’ Goti

In occasione della Festa dei Lavoratori, la lista “Radici e Futuro” ha organizzato un evento dedicato al tema dell’occupazione nel territorio di Sant’Agata de’ Goti. Durante la mattinata sono stati affrontati i problemi legati al mercato del lavoro locale e sono stati presentati progetti e iniziative per promuovere nuove opportunità occupazionali. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini interessati al futuro economico del comune.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Festa dei Lavoratori, la lista “Radici e Futuro”, con il candidato sindaco Carmine Valentino, rilancia con forza la propria visione di sviluppo fondata sul lavoro, sulla valorizzazione delle risorse locali e sul protagonismo della comunità di Sant’ Agata dè Goti. “Oggi celebriamo chi, quotidianamente, tiene viva la nostra città: commercianti, artigiani, imprese locali e agricoltori rappresentano il cuore pulsante della nostra economia”, dichiara la squadra di Carmine Valentino. Il programma pone al centro azioni concrete per contrastare la desertificazione del centro storico, attraverso incentivi fiscali, semplificazione burocratica e riduzione dei costi per chi investe.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Radici e Futuro”: il lavoro al centro della rinascita di Sant’Agata de’ Goti Notizie correlate Sant’Agata de’ Goti, Valentino si candida a sindaco con “Radici e Futuro”Carmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto politico che mette al... Sant’Agata dè Goti, Carmine Valentino lancia la sua candidatura a sindaco con la lista “Radici e Futuro”Tempo di lettura: 2 minutiCarmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sant'Agata de' Goti, Carmine Valentino punta alla fascia tricolore: ecco la lista Radici e Futuro; Sant’Agata de’ Goti, Radici e Futuro: domani la presentazione della squadra con Carmine Valentino sindaco; Carmine Valentino torna in campo e si candida a sindaco di Sant'Agata; Comunali a Sant’Agata, prime stoccate. Valentino: Siamo l’alternativa a sperimentazioni improvvise. Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, il candidato sindaco Valentino spiega il progetto politico ‘Radici e Futuro’Carmine Valentino, candidato sindaco della lista Radici e Futuro al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto politico che mette al centro l’anima della comunità. Un progetto che affonda l ... ntr24.tv Sant’Agata de’ Goti, Carmine Valentino punta alla fascia tricolore: ecco la lista Radici e FuturoTorna ufficialmente in corsa per la fascia tricolore Carmine Valentino, già sindaco di Sant’Agata de’ Goti e attualmente consigliere provinciale. L’ex primo cittadino ha presentato la lista Radici e ... ntr24.tv Barrio Fest 2026 Sant’Agata de’ Goti programma e street food Tra gli eventi di inizio maggio in Campania, Barrio Fest 2026 si inserisce come un appuntamento capace di unire cultura, gastronomia e spettacolo in un format che prende ispirazione diretta dall’i - facebook.com facebook