Santa Marina la difesa di Fortunato dopo le dimissioni | Atto di libertà per difendersi nel processo

Dopo le dimissioni dal ruolo di sindaco, Giovanni Fortunato ha dichiarato che si tratta di un atto di libertà volto a tutelarsi nel procedimento penale in corso. I suoi avvocati hanno spiegato che questa scelta è strettamente legata alla strategia difensiva e non a motivazioni politiche o personali. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in cui sono coinvolti vari aspetti legali e amministrativi.

Le dimissioni di Giovanni Fortunato dalla carica di sindaco di Santa Marina vengono lette dai suoi legali come una scelta legata esclusivamente alla strategia processuale nell’ambito del procedimento penale in corso. Gli avvocati Felice Lentini e Vincenzo Speranza, in una nota diffusa alla stampa.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le dimissioni di Gravina, un atto di chiarezza. Dopo serve il coraggio Gravina dopo le dimissioni: “Ultimo atto d’amore per il calcio. Non sono indegno”L’ex presidente Figc risponde alle critiche e difende il proprio operato: “Non posso tollerare di essere definito indegno”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Santa Marina: la Cassazione conferma i domiciliari per il sindaco Giovanni Fortunato; Santa Marina, processo Fortunato. Martedì e venerdì sarà in aula Franco Eboli, il principe dei testimoni del Pm Grippo.; Emergenza incendio tra Santa Maria del Giudice e San Giuliano Terme; Eventi in Molise di oggi 1 maggio 2026 | Molisenews24. Caso Santa Marina: la Cassazione conferma i domiciliari per il sindaco Giovanni FortunatoArresti domiciliari per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina. La Cassazione conferma l'accusa di concussione legata a pratiche edilizie e compravendite ... infocilento.it Inchiesta corruzione a Santa Marina: prima udienza per il Sindaco Fortunato. La difesa: Prove oggettive per l’assoluzioneIl Tribunale di Lagonegro ha aperto ufficialmente il dibattimento nel procedimento giudiziario che vede coinvolto il Sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, insieme ad altre sei persone. infocilento.it Liratv. . Arresti domiciliari per il sindaco di Santa Marina: cosa è successo "Il provvedimento è diventato esecutivo dopo che è stato respinto dalla Cassazione il ricorso presentato dai legali" Continua a leggere sul nostro sito! #eseiprotagonista #sinda - facebook.com facebook