Gravina dopo le dimissioni | Ultimo atto d’amore per il calcio Non sono indegno

Dopo aver rassegnato le dimissioni, l’ex presidente della federazione calcistica ha commentato la decisione, definendola un gesto di rispetto per il calcio. Ha inoltre risposto alle critiche rivoltegli, affermando di non sentirsi indegno e di non poter tollerare questa etichetta. Le sue parole sono state diffuse attraverso una comunicazione ufficiale, in cui ha spiegato le ragioni della scelta e il suo punto di vista sull’operato svolto.

L’ex presidente Figc risponde alle critiche e difende il proprio operato: “Non posso tollerare di essere definito indegno”. Futuro in Uefa. Gabriele Gravina rompe il silenzio dopo le dimissioni dalla presidenza della Federcalcio, spiegando le ragioni della scelta in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti. Ma non posso tollerare di essere definito indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità, sia dentro sia fuori il mondo del calcio”, ha dichiarato Gravina. Il dirigente ha poi aggiunto: “Mi assumo le mie responsabilità. Non ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai tifosi italiani.🔗 Leggi su Sportface.it

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