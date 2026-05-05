Arena Santa Giulia la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale | gdf a Palazzo Marino

La Guardia di Finanza sta acquisendo documenti presso il Comune di Milano nell’ambito di un’indagine avviata dalla Corte dei Conti della Lombardia. L’indagine riguarda i costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione dell’Arena Santa Giulia e ipotizza un possibile danno erariale. L’attività si concentra sulla verifica delle spese e delle coperture finanziarie legate alla costruzione dell’impianto. Nessuna persona o ente è stato ancora chiamato a rispondere ufficialmente.

La guardia di finanza, su delega della procura regionale della Corte dei conti della Lombardia, sta acquisendo documenti a Palazzo Marino nell'ambito di un'indagine contabile con l'ipotesi di danno erariale per la coperture degli extra costi legati alla costruzione dell'Arena Santa Giulia di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Arena Santa Giulia, il pm della Corte Conti indaga per "danno erariale"La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia,... Olimpiadi, la Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: ipotesi danno erariale per 130 milioni di euroCi sarebbe stato un esborso non previsto dalle casse statali nella volata finale che ha consentito, a pochi giorni dal gong di inizio delle Olimpiadi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mobilità. Arena Santa Giulia, il piano straordinario in occasione dei concerti; Concerti all'Arena Santa Giulia: scatta il piano viabilità. Ztl rossa e gialla per Ligabue e Annalisa; Concerti a Milano, Ligabue e Annalisa all'Arena di Santa Giulia: traffico blindato, zone rosse e gialle, mezzi fino a notte; Arena Santa Giulia, dalle Olimpiadi ai concerti. La Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nella costruzione dell’Arena Santa Giulia di MilanoLa Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nell’uso di fondi pubblici per la costruzione dell’Arena Santa Giulia di Milano, un palazzetto costruito per ospitare eventi dal vivo e nel q ... ilpost.it Arena Santa Giulia di Milano, la Corte dei Conti indaga su oltre 130 milioni di extracostiAcquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Milano. Verifiche su possibili danni erariali legati all’impianto olimpico ... affaritaliani.it #MilanoCortina La Corte dei Conti indaga sugli extra costi dell’arena Santa Giulia che ha ospitato le gare dell’hockey. I magistrati vogliono verificare eventuali danni erariali. Nel mirino i fondi pubblici utilizzati per la realizzazione del complesso. x.com La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia indaga sugli "extracosti" dell'Arena Santa Giulia coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro: ipotesi di danno erariale nella costruzione dell'impianto che ha ospitato l'hockey su ghia - facebook.com facebook