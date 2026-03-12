Roma | sequestrati 15.000 articoli contraffatti denunciate due persone

Le forze di polizia di Roma hanno sequestrato 15.000 articoli contraffatti e denunciato due persone. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza durante un intervento mirato. I beni sequestrati includono prodotti di vario genere, tutti risultati falsificati. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle identità coinvolte o alle modalità dell’intervento.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell'ambito di un piano straordinario di controlli attivato per rafforzare i dispositivi di sicurezza nella Capitale, in linea con le indicazioni del Prefetto di Roma, hanno scoperto un tesoro del falso nascosto tra i capannoni dell'ingrosso. In particolare, i baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno sequestrato oltre 15.000 prodotti contraffatti all'interno di due magazzini di un polo commerciale all'ingrosso, snodo logistico cruciale del quadrante sud-ovest della Capitale. Scoperta di una Boutique dell'Illecito. L'operazione ha svelato una vera e propria "boutique dell'illecito".