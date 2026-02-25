Catania sequestrati 2mila articoli contraffatti alla Fera o Luni | denunciato ambulante

Un ambulante è stato denunciato a Catania dopo il sequestro di circa 2.000 articoli contraffatti, avvenuto durante un controllo nelle vicinanze della Fera o Luni. Le finanze hanno scoperto merce falsa nascosta tra gli espositori lungo via Teocrito, nel cuore del mercato storico. La merce, priva di autorizzazioni, era destinata alla vendita ambulante. Gli investigatori continuano le verifiche per individuare eventuali collegamenti con altri venditori.

Nuovo intervento contro la vendita di merce contraffatta a Catania. I finanzieri del Comando provinciale hanno sequestrato circa 2mila prodotti nel corso di controlli effettuati in via Teocrito, nei pressi dello storico mercato della Fera o Luni. Sequestrati accessori e giocattoli con marchi noti Nel corso dell’attività è stato controllato un commerciante ambulante, originario del Bangladesh, titolare di un banco di vendita al dettaglio. All’interno dell’esercizio sono stati trovati e sottoposti a sequestro circa 2mila articoli tra accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover e giocattoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Termini, sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffattiNella recente operazione delle forze dell’ordine a Roma, sono stati sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti, tra bigiotteria e capi di abbigliamento.

Salerno, sequestrati prodotti contraffatti e articoli pirotecnici illegalmente detenutiDurante il periodo natalizio, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e articoli pirotecnici illegali.

Temi più discussi: GUARDIA DI FINANZA * FALSO TRA LE BANCARELLE: I 2 MILA PRODOTTI CONTRAFFATTI SEQUESTRATI NEI PRESSI DELLA FIERA DI CATANIA; Controlli della Finanza a Gallarate sui prodotti di carnevale: sequestrati 2mila articoli non a norma; Carnevale, maxi sequestro di articoli non sicuri: oltre 2mila prodotti ritirati dal mercato; Sequestro della Finanza alla fera o luna di Catania.

Catania, sequestrati 2mila articoli contraffatti alla Fera o Luni: denunciato ambulanteControlli della Guardia di finanza in via Teocrito: nel mirino accessori e giocattoli con loghi falsi di marchi noti ... gazzettadelsud.it

Falso tra le bancarelle: 2.000 articoli falsi sequestrati alla fieraOperazione della Guardia di Finanza a Catania contro la vendita di merce contraffatta nelle aree limitrofe alla storica fera o luni. I militari del ... canalesicilia.it

SEQUESTRATI 8MILA LITRI DI GASOLIO FORTEMENTE CONTAMINATI DALL'ACQUA. (redazione) Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato 8.000 litri di gasolio, contenuti nelle cisterne interrate di un distributore - facebook.com facebook

La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato 8.000 litri di gasolio, contenuti nelle cisterne interrate di un distributore di carburante di Paternò che sono risultati «fortemente contaminati dalla presenza di acqua». x.com