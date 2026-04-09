Il ministro della salute ha affermato che per assicurare i livelli essenziali di assistenza è necessario aumentare le risorse, senza mettere a rischio i bilanci delle Regioni. Ha inoltre segnalato che la recente legge finanziaria riconosce la presenza di criticità nelle liste d’attesa, evidenziando l’esigenza di interventi mirati. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di confronto sul finanziamento del sistema sanitario nazionale.

Roma, 09 apr. (Adnkronos Salute) - "Con l'ultima Finanziaria il Governo ha preso atto che c'è un problema sulle liste d'attesa. Ma ci avviciniamo alla Finanziaria del prossimo anno e nel 2027 c'è un baratro, perché il livello di adeguamento della spesa sanitaria non sarà in grado di coprire il trend dell'inflazione e quindi per Regioni che lavorano sui bilanci del 2026 - ma che guardano al 2027 - si dovrà capire che sostenere la sanità pubblica rientra nelle priorità. Noi in Emilia Romagna per garantire i Lea", livelli essenziali di assistenza, "e qualcosina in più abbiamo aggiunto 800 mln l'anno, se non lo facessimo salterebbero tutti i Lea. Il mio primo atto è stata una manovra fiscale per sostenere queste risorse, tutte le Regioni vanno in questa direzione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, de Pascale: "Per garantire Lea servono risorse, senza a rischio bilanci Regioni"

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