A Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, sono state segnalate minacce rivolte a un bambino e alla sua madre, con frasi come

Meldola (Forlì-Cesena), 14 aprile 2026 – La cronaca e la bufera giudiziara seguita all’arresto di Spadino si è trasformata in poche ore in un linciaggio mediatico che ha travolto anche la compagna, Elena. Dopo l'arresto dell’autista di ambulanze Luca Spada, avvenuto lo scorso sabato a Meldola per l’omicidio di un’anziana (ma è accusato di 6 delitti in tutto) e dopo le intercettazioni choc è scoppiata una violenta ondata di odio social. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacaluca-spada-6-omicidi-pdj14hss Nel mirino dei cosiddetti haters sono finiti la fidanzata di Spada e il loro bambino di appena un anno. Una vera e propria escalation di atti intimidatori che ha spinto la donna a rivolgersi all'avvocato Daniele Mezzacapo per tutelare se stessa e il piccolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Farò a tuo figlio quello che avete fatto voi”: minacce choc al bimbo di Luca Spada e alla compagna

Luca Spada, le intercettazioni choc della compagna: “Oggi hai fatto due morti? Bravo”Si allarga e assume contorni sempre più gravi l’inchiesta che coinvolge Luca Spada, 27enne di Forlì conosciuto come “Spadino”, arrestato e accusato...

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Farò a tuo figlio quello che avete fatto voi: minacce choc al bimbo di Luca Spada e alla compagnaDopo l'arresto del compagno a Meldola, la donna è finita nel mirino degli haters sui social e ha ricevuto telefonate minatorie sul posto di lavoro. L'avvocato Mezzacapo annuncia tolleranza zero: Cond ... msn.com

Luca Spada domani davanti al gip, e intanto la Fnopi: Smettetela di chiamarlo infermiereArrestato sabato con l'accusa di omicidio volontario, domani l'ex autista di ambulanza Luca Spada sarà interrogato dal gip che lo ha mandato in carcere ... dire.it