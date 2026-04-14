Farò a tuo figlio quello che avete fatto voi | minacce choc al bimbo di Luca Spada e alla compagna

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, sono state segnalate minacce rivolte a un bambino e alla sua madre, con frasi come

Meldola (Forlì-Cesena), 14 aprile 2026 – La cronaca e la bufera giudiziara seguita all’arresto di Spadino  si è trasformata in poche ore in un linciaggio mediatico che ha travolto anche la compagna, Elena. Dopo l'arresto dell’autista di ambulanze Luca Spada, avvenuto lo scorso sabato a Meldola per l’omicidio di un’anziana  (ma è accusato di 6 delitti in tutto) e dopo le intercettazioni choc è scoppiata una violenta ondata di odio social. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacaluca-spada-6-omicidi-pdj14hss Nel mirino dei cosiddetti haters sono finiti la fidanzata di Spada e il loro bambino di appena un anno. Una vera e propria escalation di atti intimidatori che ha spinto la donna a rivolgersi all'avvocato Daniele Mezzacapo per tutelare se stessa e il piccolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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