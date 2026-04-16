Botta e risposta tra Muchova e giornalista dopo la vittoria al Boss Open di Stoccarda | Che avete voi cechi?

Dopo la vittoria al torneo di Stoccarda, la tennista ceca ha affrontato un’uscita inaspettata da parte di un giornalista, che le ha chiesto cosa avessero i giocatori cechi. La partita si è conclusa con la vittoria in tre set contro la belga Mertens, con i punteggi di 1-6, 6-3 e 6-0. Al termine del match, la domanda ha suscitato una reazione da parte dell’atleta, che ha risposto con una domanda.

La tennista ceca si è qualificata battendo in 3 set (1-6, 6-3, 6-0) la belga Mertens. A fine match la domanda del giornalista provoca la reazione della giocatrice: "Cosa avete voi giocatori cechi?".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini al GFVip: “Sei la regina delle sceneggiate”La prima puntata del Grande Fratello Vip inizia con un incontro al vertice: quello tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Leggi anche: Giustizia, botta e risposta tra Lo Voi e Nordio Panoramica sull’argomento Si parla di: Zelensky risponde al boss tedesco delle armi: Ogni casalinga potrebbe fare l'amministratore delegato di Rheinmetall; Savoia - Nissa, la sfida si sposta sui social, botta e risposta tra presidenti. Botta e risposta tra Muchova e giornalista dopo la vittoria al Boss Open di Stoccarda: Che avete voi cechi?La tennista ceca si è qualificata battendo in 3 set (1-6, 6-3, 6-0) la belga Mertens. A fine match la domanda del giornalista provoca la reazione della giocatrice: Cosa avete voi giocatori cechi?. fanpage.it