Nella regione si sono approvati piani occupazionali che prevedono l'inserimento di 276 nuovi professionisti nel settore sanitario, suddivisi tra le province di Fermo e Macerata. Questi piani riguardano assunzioni e incarichi a tempo determinato e indeterminato, con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari locali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità sanitarie e riguarda le strutture pubbliche delle due province.

? Cosa sapere Fermo e Macerata: approvati piani occupazionali per 276 nuovi professionisti sanitari.. Le assunzioni copriranno i pensionamenti e i vuoti nei presidi tra Fermo e Macerata.. L’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro ha confermato l’approvazione dei nuovi piani occupazionali per le aziende sanitarie di Fermo e Macerata, prevedendo l’ingresso di 276 nuove figure professionali tra il territorio fermano e quello maceratese. Il piano approvato mira a iniettare risorse vitali nei presidi locali, distribuendo le assunzioni in modo specifico: 104 nuovi ingressi sono destinati all’area di Fermo, mentre la quota per Macerata si attesta su 172 unità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Fermo e Macerata: arrivano 276 nuovi professionisti

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