Il Partito Democratico e la minoranza nel consiglio comunale di Ventasso hanno espresso critiche nei confronti del sindaco, accusandolo di essere già in campagna elettorale. Contestualmente, il Circolo Pd Ventasso e il gruppo di opposizione hanno commentato pubblicamente le attività dell’amministrazione locale, evidenziando alcuni aspetti ritenuti discutibili. La discussione riguarda principalmente le strategie adottate in ambito sanitario e amministrativo nel periodo attuale.

Contestualmente il Circolo Pd Ventasso e gruppo di opposizione del Consiglio comunale ’Ventasso Insieme’ intendono replicare alle recenti dichiarazioni del sindaco Enrico Ferretti che a loro avviso "rappresentano l’ennesimo tentativo di trasformare un tema complesso come l’organizzazione dei servizi sanitari, in una narrazione politicamente conveniente. Per la campagna elettorale c’è ancora un anno". Secondo il Pd e la minoranza a Ventasso, la sanità è uno dei temi più delicati per la nostra comunità e meriterebbe un impegno concreto e continuativo, ben diverso dall’atteggiamento polemico e demagogico con cui è stato affrontato in questi ultimi anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, l’affondo del Pd e della minoranza: "Sindaco Ferretti già in campagna elettorale"

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