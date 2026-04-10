Nuove assunzioni alla Metrocity la minoranza | Tempistica inopportuna in campagna elettorale

Durante la campagna elettorale, sono state avviate nuove procedure di assunzione presso la Città Metropolitana, suscitando reazioni da parte della minoranza politica. La tempistica di queste assunzioni viene contestata, poiché avviene in un periodo di forte attività elettorale. La questione ha portato a dibattiti pubblici tra le forze politiche coinvolte, con alcune parti che criticano la scelta di procedere in questo momento.

In piena campagna elettorale, l’avvio di nuove procedure di assunzione alla Città Metropolitana accende la polemica politica. A sollevare il caso sono i consiglieri metropolitani Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo, Antonino Zimbalatti e Armando Neri, che contestano la scelta di pubblicare bandi e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Agrigento: Via a Ramelli, Anpi protesta: tempistica sospetta e rischio di revisionismo storico in campagna elettorale.Agrigento è al centro di un acceso dibattito politico e storico dopo la decisione del Comune di intitolare una via alla memoria di Sergio Ramelli.

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Nuove assunzioni con incentivi: obbligatoria la pubblicazione su Siisl, come fare?Ecco come si articola la nuova disciplina di pubblicità delle offerte di lavoro nel momento in cui il datore fruisca di incentivi consistenti. Arriva un’importante novità sulle nuove assunzioni e ... lettera43.it

Modificare l’art.10 dell’Accordo Stato-Regione per procedere con nuove assunzioni: è quanto richiesto dal Governo Schifani per combattere la carenza di personale #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com facebook

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