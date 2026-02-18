Karosolotravel, una viaggiatrice polacca, ha scatenato polemiche a Bologna criticando la città per i cattivi odori e la pulizia carente. La donna ha scritto online, sostenendo che l’area è invasa dalla puzza di urina e che le autorità non intervengono da tempo. La sua denuncia ha scatenato reazioni tra residenti e politici, mentre la campagna elettorale nel capoluogo emiliano si infiamma su temi come sicurezza e centri di permanenza temporanea. La discussione si accende sempre di più, alimentando il dibattito locale.

Una viaggiatrice polacca dell’Internet, Karosolotravel, ha scatenato il putiferio a Bologna dicendo che la città semplicemente fa schifo: «C’è puzza di urina dappertutto e sembra che non venga pulita da anni. Perché le autorità cittadine non puliscono le strade e i palazzi, che da arancioni sono diventati neri? Perché la gente su TikTok consiglia Bologna? È disgustosa». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da karosolotravel (@karosolotravel) Sotto le torri si respira già clima pre-elettorale. Boom. Il post sui social è diventato virale, rilanciato dagli sfidanti del sindaco Matteo Lepore, Pd, alle prossime Amministrative del 2027: Alberto Forchielli (sì, lui), Giovanni Favia (sì, sì, proprio lui) e Alberto Zanni (il presidente di Confabitare) sono candidati civici alle elezioni bolognesi dell’anno prossimo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bologna è già in campagna elettorale e il Pd si spacca su sicurezza e Cpr

Anche il Pd molla Albanese? La roccaforte Bologna si spaccaLa discussione sulla cittadinanza di Francesca Albanese coinvolge anche Bologna, storico sostegno della relatrice speciale Onu.

De Pascale apre ai Cpr in Emilia-Romagna e spacca il Pd. Schlein da Roma osservaDe Pascale ha aperto alla possibilità di aprire nuovi Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) in Emilia-Romagna, provocando una frattura nel Pd regionale.

