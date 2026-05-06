Sanità firmato a Salerno patto di collaborazione fra tre Asl del Mezzogiorno

Questa mattina a Salerno, presso il Circolo Canottieri Irno, le Aziende Sanitarie Locali di Salerno, Brindisi e Matera hanno firmato un protocollo di collaborazione. L’accordo prevede un impegno condiviso tra le tre realtà per favorire la cooperazione e la consultazione nel settore sanitario. La firma segna il primo passo di un’intesa tra le parti per rafforzare la collaborazione tra le diverse regioni del Mezzogiorno.

Le Aziende Sanitarie Locali di Salerno, Brindisi e Matera hanno sottoscritto questa mattina, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, un protocollo di collaborazione, cooperazione e consultazione interregionale. A firmare l'accordo i tre direttori generali: Gennaro Sosto per l'ASL Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sud, tre ASL firmano il patto per potenziare la sanità locale? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi sanitari nei piccoli borghi del Sud? Chi sono i rappresentanti civici che parteciperanno al tavolo... La casa del parco di Centocelle sarà realtà: firmato il patto di collaborazione per la gestioneI lavori di riqualificazione, nell'ex pompa di benzina confiscata, sono quasi terminati. Altri aggiornamenti Sanità nel Mezzogiorno: patto storico tra le ASL di Salerno, Matera e BrindisiLe ASL di Salerno, Matera e Brindisi firmano un protocollo d'intesa interregionale per potenziare la sanità pubblica nel Mezzogiorno tra innovazione e prevenzione ... infocilento.it Sanità nel Mezzogiorno, patto di collaborazione tra Asl di Salerno, Matera e BrindisiStampaDomani, mercoledì 6 maggio, alle ore 11.00, presso il Circolo Canottieri Irno, in via porto 41, Salerno, le Azienda Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi sottoscriveranno un protocollo ... salernonotizie.it