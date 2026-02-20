La casa del parco di Centocelle sarà realtà | firmato il patto di collaborazione per la gestione

La casa del parco di Centocelle diventerà presto una realtà, grazie alla firma di un patto di collaborazione tra il Comune di Roma e diverse associazioni locali. La causa sono i lavori quasi completati nell’ex pompa di benzina, situata nel cuore dell’area verde, che hanno subito ritardi e intoppi. Ora, con il nuovo accordo, si punta a gestire l’edificio e promuovere attività comunitarie. Il progetto coinvolge attivamente i residenti, pronti a partecipare alle iniziative che nasceranno. La struttura sarà un punto di incontro per il quartiere.

I lavori di riqualificazione, nell'ex pompa di benzina confiscata, sono quasi terminati. Diventerà un punto di riferimento per l'area verd La casa del parco di Centocelle è realtà. I lavori, nell'ex pompa di benzina espropriata nel cuore dell'area verde, sono ormai quasi terminati (dopo una serie di intoppi e ritardi), e intanto il Comune di Roma ha firmato con alcune associazioni e comitati del territorio un patto di collaborazione per la gestione. "Dopo il grande lavoro avviato per la riqualificazione del parco di Centocelle, con la rimozione degli autodemolitori e le importanti risorse stanziate per interventi previsti dal masterplan, oggi apriamo una pagina altrettanto importante, quella della collaborazione attiva con le realtà territoriali per la gestione futura del parco – sottolinea Alfonsi -.