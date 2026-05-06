L’assessore alla sanità ha dichiarato che i sistemi informatici utilizzati dagli operatori sanitari spesso presentano malfunzionamenti, causando disservizi ripetuti. Ha annunciato che si sta considerando di sostituire il software attualmente in uso. Le opposizioni hanno commentato favorevolmente, aggiungendo che si aspettano che le promesse si traducano in interventi concreti. La questione riguarda principalmente le criticità tecniche riscontrate nel sistema di gestione sanitaria.

SANITÀ. L’assessore Bertolaso: «Disservizi ricorrenti non più accettabili». Le opposizioni: «Bene, ma auspichiamo che alle promesse seguano i fatti». La questione è nota e rilevante, perché tocca direttamente la quotidianità di medici e pazienti. E diretta, anzi direttissima, è stata la posizione espressa martedì da Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, che si è scagliato contro Aria – la società per l’innovazione controllata da Regione Lombardia – per la gestione (decisamente carente) del Siss, la piattaforma informatica del sistema sociosanitario, che spesso va in tilt e mette in difficoltà i medici di base, ad esempio nel rilascio delle ricette ai pazienti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sanità, Bertolaso: «Medici e software in tilt. Valutiamo di cambiarlo»

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