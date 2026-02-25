Il software Dedalus è un flop | da Pesaro ad Ascoli reparti ospedalieri di nuovo in tilt In rivolta medici e infermieri

Il malfunzionamento del software Dedalus ha causato il blocco di reparti ospedalieri in diverse città marchigiane. Medici e infermieri segnalano problemi crescenti con l’accesso ai dati e la gestione delle cartelle cliniche, rendendo difficile il lavoro quotidiano. L’introduzione del sistema, pensata per migliorare l’efficienza, ha invece generato disagi e ritardi nelle cure. Le strutture sanitarie stanno cercando soluzioni per ripristinare la normalità.

ANCONA Dedalus, mai appellativo fu più azzeccato per il nuovo software ospedaliero e diagnostico introdotto nelle Marche in via sperimentale nell'estate del 2025 e ribattezzato dagli operatori sanitari col nome della società che lo fornisce. Il sistema finalizzato alla digitalizzazione dei Dea (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I e II livello, che dovrebbe portare al miglioramento del livello di assistenza sanitaria, sembra proprio come il labirinto di Creta progettato dall’inventore ateniese. Una serie di tilt Quella di ieri, infatti, è stata un’altra giornata di passione per medici e infermieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Aggressioni a medici e infermieri del Fornaroli: nei reparti adesso arrivano i carabinieriA seguito di ripetute aggressioni contro medici e infermieri, l’ospedale Fornaroli di Magenta ha rafforzato la sicurezza con l’installazione di un nuovo presidio dei Carabinieri, per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e tutelare il personale sanitario.

Infermieri con le nuove lauree potranno fare ricette, caos nella sanità e medici in rivolta dopo la decisioneLe recenti modifiche alla formazione degli infermieri consentiranno loro di prescrivere alcune ricette, generando dibattiti nel settore sanitario.

Temi più discussi: Nuovo software, ospedali in tilt nelle Marche. E l’attivazione finisce in stand by. Rinviata l’installazione del sistema ribattezzato...; Software per ospedali in tilt, la Regione Marche blocca la sperimentazione; Giorgetto Giugiaro a Pollenzo: il Car Designer del Secolo ospite di Dedalus Bra.

Nuovo software, ospedali in tilt nelle Marche. E l’attivazione finisce in stand by. Rinviata l’installazione di Dedalus a San BenedettoANCONA Un supplemento di riflessione. Una pausa per fare approfondimenti. Un freno a mano tirato prima che sia troppo tardi. Chiamatelo come volete, ... msn.com

Dedalus acquisisce il business Software Solutions per il settore Healthcare di DXC TechnologyNasce così un operatore globale nel settore delle soluzioni software in ambito ospedaliero e diagnostico con una presenza in oltre 40 paesi e un fatturato di circa 700 mln di euro. Obiettivo: ... milanofinanza.it

Già in una interrogazione depositata lo scorso 26 gennaio abbiamo segnalato come @gruppo.pd.marche le gravi criticità causate dai malfunzionamenti del software Dedalus. Sin da quando Dedalus è operativo nel servizio sanitario marchigiano (novembre 2 facebook

Dedalus Italia SpA (@DedalusSpa) / Posts and Replies x.com