Sanità al bivio Vaia | Ssn è ottimo ma dormiente su organizzazione e riforme ora scossa’

La sanità italiana viene descritta come di buon livello e non necessita di assistenza estera. Tuttavia, si evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche nell'organizzazione e nelle riforme del sistema. Le dichiarazioni sottolineano che, nonostante le qualità, ci sono aspetti che richiedono attenzione per migliorare l'efficienza e la gestione del Servizio sanitario nazionale.

(Adnkronos) – "La nostra sanità è ottima e non abbiamo bisogno di andare all'estero ma occorrono dei correttivi. Una grande macchina che abbiamo comprato ad un certo punto ha bisogno di una revisione, quindi anche il Ssn dopo tanti anni ha bisogno di una revisione. Anzi di una scossa. A volte è dormiente dal versante. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Dalla trincea della lotta al Covid a un Manifesto per una nuova visione del Ssn, Vaia: “Serve una scossa”(Adnkronos) – Dalla trincea della lotta al Covid a un 'Manifesto' per una nuova visione della sanità e del welfare del Paese. SSN: 150 euro l’ora contro 40, il caso che scossa il sistemaIl sistema sanitario italiano si trova sotto pressione, con una discrepanza di retribuzione che mette in luce le criticità del Servizio Sanitario... Panoramica sull’argomento La sanità bresciana al bivio: piccoli ospedali a rischio taglioBrescia, 23 novembre 2014 - Entro la fine dell’anno le consultazioni con chi opera nel settore della sanità dovranno concludersi per lasciare spazio, a partire da gennaio, ai lavori preparatori della ... ilgiorno.it Sanità territoriale al bivio: Casa di comunità flop. Mancano ancora serviziRafforzare il sistema sociosanitario territoriale attraverso le case di comunità. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno che è stato presentato dal Pd nell’ultimo consiglio comunale a Cinisello ... ilgiorno.it