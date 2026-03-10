SSN | 150 euro l’ora contro 40 il caso che scossa il sistema

Un caso di disparità nella retribuzione mette sotto stress il sistema sanitario italiano: alcuni professionisti ricevono fino a 150 euro all’ora, mentre altri vengono pagati circa 40 euro. La differenza di compensi solleva preoccupazioni sulla distribuzione delle risorse e sulle condizioni di lavoro all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Il tema ha suscitato discussioni tra operatori e rappresentanti del settore.

Il sistema sanitario italiano si trova sotto pressione, con una discrepanza di retribuzione che mette in luce le criticità del Servizio Sanitario Nazionale. Mentre i medici dipendenti ricevono 40 euro lordi l’ora per gli straordinari, i professionisti esterni vengono pagati fino a 150 euro per lo stesso servizio. Questa forbice salariale ha generato un dibattito acceso sul futuro delle risorse umane ospedaliere e sulla gestione dei fondi pubblici. La questione è emersa con forza nel Lazio, dove medici over 70 sono stati richiamati dalla pensione per coprire turni in corsia. Secondo quanto riferito dal sindacato Sumai-Assoprof, questi professionisti, titolari di partita IVA, hanno accettato la disponibilità a lavorare a tassi molto superiori rispetto ai colleghi strutturati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

