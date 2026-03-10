Un caso di disparità nella retribuzione mette sotto stress il sistema sanitario italiano: alcuni professionisti ricevono fino a 150 euro all’ora, mentre altri vengono pagati circa 40 euro. La differenza di compensi solleva preoccupazioni sulla distribuzione delle risorse e sulle condizioni di lavoro all’interno del Servizio Sanitario Nazionale. Il tema ha suscitato discussioni tra operatori e rappresentanti del settore.

Il sistema sanitario italiano si trova sotto pressione, con una discrepanza di retribuzione che mette in luce le criticità del Servizio Sanitario Nazionale. Mentre i medici dipendenti ricevono 40 euro lordi l’ora per gli straordinari, i professionisti esterni vengono pagati fino a 150 euro per lo stesso servizio. Questa forbice salariale ha generato un dibattito acceso sul futuro delle risorse umane ospedaliere e sulla gestione dei fondi pubblici. La questione è emersa con forza nel Lazio, dove medici over 70 sono stati richiamati dalla pensione per coprire turni in corsia. Secondo quanto riferito dal sindacato Sumai-Assoprof, questi professionisti, titolari di partita IVA, hanno accettato la disponibilità a lavorare a tassi molto superiori rispetto ai colleghi strutturati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SSN: 150 euro l’ora contro 40, il caso che scossa il sistema

Articoli correlati

Leggi anche: Sumai, 'per gettonisti 150 euro l'ora contro 40 del Ssn, sistema da rivedere'

Menaggio, il caffè (doppio) sul Lago di Como a 5,40 euro diventa un caso sindacaleLa Uil Fpl accende i riflettori sul costo della vita a Menaggio e sulle difficoltà nel garantire personale sanitario nelle zone turistiche del Lago...

Una raccolta di contenuti su SSN 150 euro l'ora contro 40 il caso...

Temi più discussi: Sumai, 'per gettonisti 150 euro l'ora contro 40 del Ssn, sistema da rivedere'; Sumai, 'per gettonisti 150 euro l'ora contro 40 del Ssn, sistema da rivedere'; Sumai, ‘per gettonisti 150 euro l’ora contro 40 del Ssn, sistema da rivedere’; Sumai ' per gettonisti 150 euro l' ora contro 40 del Ssn sistema da rivedere'.

Sumai, ‘per gettonisti 150 euro l’ora contro 40 del Ssn, sistema da rivedere’(Adnkronos) - Il medico gettonista over 70 richiamato in servizio, titolare di partita Iva, ha dato la sua disponibilità a tornare in corsia a 150 euro l'ora ... vicenzareport.it

Castelvetrano. Truffa da 440 mila euro. Prestazioni fisioterapiche in convenzione con il Ssn affidate a massofisioterapisti. E in più a casa e non in ambulatorioMisure cautelari per l'amminisratore del centro sanitario in provincia di Trapani e per il direttore sanitario. L’indagine ha fatto emergere come alcune prestazioni fisioterapiche eseguite dal Centro ... quotidianosanita.it

Suggerimenti. Ho 1800 euro di carta docente ...2 anni fa ho comprato il pc nuovo... ho già il tablet... libri tra un po non so più dove metterli.. se l'importo del ricorso devo spenderli entro quest'anno... sono in crisi - facebook.com facebook

Terralba, progetti e interventi per 35 milioni di euro grazie al Pnrr x.com