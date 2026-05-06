Sanità | adunata Alpini raddoppiato il personale in due Case della Comunità

In occasione della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, prevista a Genova dall’8 al 10 maggio, sono stati raddoppiati i membri del personale nelle due Case della Comunità della zona. Il potenziamento riguardante i servizi sanitari si inserisce nel piano preparato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, con l’obiettivo di garantire assistenza durante l’evento. La struttura sanitaria è stata adeguata per accogliere un incremento di presenza e di esigenze.

Prosegue il potenziamento dei servizi sanitari in vista della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, per la quale è stato messo a punto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, un piano sanitario dedicato.Per l’evento è prevista la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sanità Campania: 62 milioni per il personale e più Case della ComunitàLa sanità campana riceve un impulso finanziario decisivo con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un incremento di circa 62 milioni di... Sanità territoriale, due nuove Case della comunità nel CalatinoA inaugurare le due strutture sarà l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, alla presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Presidi in tre piazze, turni al pronto raddoppiati e 100 medici e infermieri alpini: il piano dell'emergenza per l'adunata. Sanità: adunata Alpini, raddoppiato il personale in due Case della ComunitàProsegue il potenziamento dei servizi sanitari in vista della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, per la quale è stato messo a punto, in collaborazione ... genovatoday.it Alpini a Genova, il piano dell’emergenza. Aperte le Case della comunità, in campo team medici a piediGenova – Non solo parcheggi, alloggi e ristorazione. Si avvicina la 97esima Adunata nazionale degli alpini, in programma a Genova da venerdì a domenica, e l’organizzazione sta mettendo a punto ogni ... ilsecoloxix.it