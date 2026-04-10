Sanità Campania | 62 milioni per il personale e più Case della Comunità

La Giunta regionale della Campania ha approvato un aumento di circa 62 milioni di euro nel budget destinato al personale delle strutture ospedaliere e aziendali. Questa somma si aggiunge alle risorse già previste e mira a rafforzare il settore sanitario regionale. Contestualmente, sono stati annunciati investimenti anche per l’apertura di nuove Case della Comunità, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sul territorio.

La sanità campana riceve un impulso finanziario decisivo con l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un incremento di circa 62 milioni di euro destinato al tetto di spesa per il personale delle strutture ospedaliere e aziendali. Questa cifra porta il budget complessivo per l’anno 2026 a un totale di 3.230.894.471 euro, una mossa pensata per sostenere le nuove assunzioni e gli adeguamenti contrattuali dei lavoratori del settore. Investimenti strutturali e potenziamento della rete territoriale. Il piano approvato oggi non si limita al comparto del personale, ma ridisegna la geografia dell’assistenza attraverso il Piano operativo regionale per il Pnrr, focalizzato sulla Missione 6 dedicata alla Salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Campania: 62 milioni per il personale e più Case della Comunità IL VIDEO | Case della comunità nel sud pontino e primo Ospedale di comunità: “Un nuovo modello di sanità”E’ stata una giornata importante per la sanità della provincia di Latina e in particolare per quella del sud pontino. Sanita’: Palazzi (Fd’I), Case della comunita’ per rafforzare integrazioneEdy Palazzi sottolinea l'importanza delle Case della Comunità per la salute dei cittadini durante l'inaugurazione di quella di Morena. Giunta regionale, arrivano importanti novità sul futuro della sanità in Campania: i provvedimentiTra le decisioni prese dall'ente di Palazzo Santa Lucia, l'incremento di circa 62 milioni di euro del tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere campane finalizzato alle ass ... napolitoday.it Assunzioni e incrementi contrattuali in sanità, ci sono 62 milioni in piùIncrementato, di circa 62 milioni di euro, il tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie e ospedaliere della Campania che, per l'anno 2026, èora pari a 3.230.894.471 euro. L'incremento è ... ansa.it