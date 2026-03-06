Sanità territoriale due nuove Case della comunità nel Calatino

Lunedì 9 marzo saranno inaugurate due nuove Case della Comunità nel Calatino, a Mirabella Imbaccari e Grammichele. Gli interventi, realizzati con un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, sono stati finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le strutture sono destinate a migliorare l’assistenza territoriale e si trovano in prossimità delle rispettive zone di intervento.

A inaugurare le due strutture sarà l'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, alla presenza del direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, Giuseppe Laganga Senzio Lunedì 9 marzo saranno inaugurate le Case della Comunità di Mirabella Imbaccari e Grammichele. Gli interventi, per un valore complessivo superiore a 2,6 milioni di euro, sono stati realizzati con finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il programma della giornata prevede la prima inaugurazione alle ore 10,30 a Mirabella Imbaccari, nella sede di via Giuseppe Scollo 8. Alle 13 si svolgerà l'inaugurazione della struttura di Grammichele, ospitata nei locali dell'ex ospedale "Barbuzza", in piazza Guglielmo Marconi 10.