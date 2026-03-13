L’Unione Europea ha deciso di opporsi alla deroga degli Stati Uniti sul commercio del petrolio proveniente dalla Russia. La misura temporanea, di 30 giorni, permette a determinate compagnie americane di continuare le importazioni, mentre l’Ue ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili ripercussioni sulla sicurezza europea. La questione riguarda sia le tensioni geopolitiche sia le implicazioni energetiche per i paesi europei.

Roma, 12 marzo 2026 – La decisione degli Stati Uniti di rilasciare una licenza di 30 giorni ad alcuni Paesi per acquistare petrolio e prodotti petroliferi russi attualmente bloccati in mare ha suscitato forti critiche da parte delle istituzioni europee e degli stessi Paesi Ue, da tempo impegnati nel rafforzare l’applicazione delle sanzioni contro la flotta ombra russa e le tattiche di elusione delle sanzioni. L’annuncio sul petrolio russo è arrivato il giorno dopo che il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero rilasciato 172 milioni di barili di petrolio dalla Riserva strategica nel tentativo di frenare l’impennata dei prezzi del petrolio sulla scia della guerra in Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanzioni alla Russia, l’Ue contro la deroga Usa sul petrolio: a rischio anche la sicurezza europea

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