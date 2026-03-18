Opere rimandate e finanziate separatamente fanno aumentare i costi

I lavori negli hangar sono ancora in corso, ma i ritardi e gli imprevisti hanno impedito di completare le opere previste. Le strutture, al momento, continuano a essere utilizzate come magazzini. Le opere sono state suddivise in più finanziamenti e sono state rimandate rispetto al piano originale, causando un aumento dei costi complessivi. Nessuna data certa è stata comunicata per il completamento dei lavori.

"Per adesso i locali degli hangar restano dei semplici magazzini: i ritardi e gli imprevisti non consento l’ultimazione delle opere previste dal cronoprogramma iniziale". I consiglieri comunali di Più Certaldo, Andrea Ridi, Ilaria Nogara, Benedetta Manetti e Carlo Stella, si sono così espressi in merito al cantiere dell’ex Aeronautica. Un’operazione che dovrebbe concludersi entro il 31 marzo prossimo, ma i civici non hanno risparmiato critiche all’ex sindaco Giacomo Cucini ed alla precedente amministrazione comunale. "Se da un lato il primo stralcio di progetto consente di rispettare le scadenze imposte dai finanziamenti del PNRR,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Opere rimandate e finanziate separatamente fanno aumentare i costi" Articoli correlati Il nodo variante Aurelia. “Non è tra le prime opere finanziate da Autostrade”Sarzana, 3 gennaio 2026 – Bilancio di previsione approvato? C’è poco da pavoneggiarsi, commenta il Pd di fronte alle affermazioni di sindaca e... Assicurazione auto, in Campania i costi continuano ad aumentareI dati relativi al 2025 sui premi medi delle polizze Rc Auto in Campania fotografano una situazione di generale aumento dei costi per gli... Contenuti utili per approfondire Opere rimandate Argomenti discussi: Opere rimandate e finanziate separatamente fanno aumentare i costi. Olimpiadi Milano-Cortina, fra strade e treni saranno pronte solo 8 su 29 delle opere finanziateCirca un miliardo e mezzo di euro spesi per 29 opere sparse in tutta la Lombardia delle quali solo otto saranno pronte per l’inizio dei Giochi. Sono questi i conti che si leggono nell’ultimo report ... milano.repubblica.it Opere pubbliche, dalla Regione 134 milioni per i Comuni. Tra i progetti finanziati viabilità e riqualificazione urbanaOpere pubbliche, dalla Regione 134 milioni per i Comuni. Tra i progetti finanziati viabilità e riqualificazione urbana - sardiniapost ... sardiniapost.it