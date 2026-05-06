Nel 2026 il Mercato della Biodiversità di San Giorgio festeggia il suo decimo anniversario. Per questa occasione, sono previste nuove eccellenze gastronomiche provenienti dalla Sardegna e dalla Puglia. Il mercato si svolge in un borgo di circa tremila abitanti, dove si adottano pratiche specifiche per tutelare la biodiversità locale. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per valorizzare i prodotti tipici e sostenere le produzioni locali.

? Cosa scoprirai Quali eccellenze gastronomiche arriveranno da Sardegna e Puglia nel 2026?. Come può un borgo di tremila abitanti proteggere la biodiversità locale?. Chi sono le attività storiche che riceveranno il premio decennale?. Perché il legame tra l'acqua dell'Orco e la Piattella è vitale?.? In Breve Oltre cento espositori tra Presìdi Slow Food e produttori del Paniere Torino.. Celebrazione domenica con premi ad Azienda Orsolani (132 anni) e Pasticceria Roletti (130 anni).. Tema Radicata 2026 legato al torrente Orco e alla Piattella di Cortereggio.. Evento integrato nel Festival della Reciprocità con i comuni di Agliè e Castellamonte.. Il 9 e il 10 maggio 2026, San Giorgio Canavese ospiterà la decima edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità, segnando un traguardo fondamentale per l’economia agricola locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giorgio: il Mercato della Biodiversità compie 10 anni nel 2026

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