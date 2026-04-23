Festival della Biodiversità dei Ragazzi 2026 | a San Giorgio Canavese arrivano Cooker Girl e i big della Gen Z

A San Giorgio Canavese si avvicina il Festival della Biodiversità dei Ragazzi 2026, un evento dedicato ai giovani e alla tutela dell’ambiente. Tra le attrazioni principali ci sono le esibizioni di Cooker Girl e di alcuni dei protagonisti più noti tra i giovani della Generazione Z. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà diverse attività e iniziative sul tema della sostenibilità.