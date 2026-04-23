Festival della Biodiversità dei Ragazzi 2026 | a San Giorgio Canavese arrivano Cooker Girl e i big della Gen Z
A San Giorgio Canavese si avvicina il Festival della Biodiversità dei Ragazzi 2026, un evento dedicato ai giovani e alla tutela dell’ambiente. Tra le attrazioni principali ci sono le esibizioni di Cooker Girl e di alcuni dei protagonisti più noti tra i giovani della Generazione Z. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e coinvolgerà diverse attività e iniziative sul tema della sostenibilità.
San Giorgio Canavese si prepara a diventare la capitale nazionale della sostenibilità per le nuove generazioni. Da venerdì 9 a lunedì 12 maggio 2026 torna il Festival della Biodiversità dei Ragazzi, un appuntamento che, giunto alla sua terza edizione, si rinnova profondamente per coinvolgere la.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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