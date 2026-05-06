San Donato | ripartono i bus torna la linea C-blu e nuovi orari

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Donato sono ripresi i servizi di autobus, con il ritorno della linea C-blu e l’introduzione di nuovi orari. Chi deve raggiungere Monticello dovrà adattarsi alle modifiche, mentre i cittadini che hanno subito disservizi potranno richiedere i rimborsi previsti dalla normativa vigente. Le autorità hanno comunicato i dettagli relativi alle variazioni e alle modalità di richiesta dei rimborsi ai passeggeri interessati.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari per chi deve raggiungere Monticello?. Quali rimborsi riceveranno i cittadini per i disservi subiti?. Dove dovranno prendere il bus gli abitanti di Poasco?. Quando tornerà operativa la linea C2 sospesa?.? In Breve Linea C-blu aggiunge tre corse mattutine e tre pomeridiane verso il cimitero di Monticello.. Linea 140 Atm sostituisce temporaneamente la C2 tra Poasco e il centro città.. Ripristino completo della linea C2 previsto per il mese di giugno.. L'assessore Massimiliano Mistretta coordina rimborsi e penali contrattuali per i disservizi subiti.. Il Comune di San Donato e la società Autoguidovie hanno avviato una riorganizzazione delle linee bus per risolvere i disservizi causati dalla carenza di autisti che ha colpito i trasporti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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