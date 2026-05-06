San Donato | ripartono i bus torna la linea C-blu e nuovi orari

A San Donato sono ripresi i servizi di autobus, con il ritorno della linea C-blu e l’introduzione di nuovi orari. Chi deve raggiungere Monticello dovrà adattarsi alle modifiche, mentre i cittadini che hanno subito disservizi potranno richiedere i rimborsi previsti dalla normativa vigente. Le autorità hanno comunicato i dettagli relativi alle variazioni e alle modalità di richiesta dei rimborsi ai passeggeri interessati.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli orari per chi deve raggiungere Monticello?. Quali rimborsi riceveranno i cittadini per i disservi subiti?. Dove dovranno prendere il bus gli abitanti di Poasco?. Quando tornerà operativa la linea C2 sospesa?.? In Breve Linea C-blu aggiunge tre corse mattutine e tre pomeridiane verso il cimitero di Monticello.. Linea 140 Atm sostituisce temporaneamente la C2 tra Poasco e il centro città.. Ripristino completo della linea C2 previsto per il mese di giugno.. L'assessore Massimiliano Mistretta coordina rimborsi e penali contrattuali per i disservizi subiti.. Il Comune di San Donato e la società Autoguidovie hanno avviato una riorganizzazione delle linee bus per risolvere i disservizi causati dalla carenza di autisti che ha colpito i trasporti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Donato: ripartono i bus, torna la linea C-blu e nuovi orari Notizie correlate ATM Milano, orari 1° maggio 2026: metro, tram e bus ridotti. Tutte le modifiche linea per lineaMilano, 29 aprile 2026 - Venerdì 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, il servizio di ATM Milano subisce modifiche su tutta la... Biella-Novara: bus sostitutivi e nuovi investimenti per la lineaLa mobilità ferroviaria tra Biella e Novara affronta un momento di sospensione operativa per permettere interventi strutturali nel nodo di Novara,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Serie D, gir. E. Colpaccio del San Donato Tavarnelle: le immagini della vittoria in casa del Grosseto; Serie D, gir. E. Grosseto sconfitto nel giorno della festa: il San Donato Tavarnelle vince 2 a 0; Serie D in campo: i risultati dell'ultima giornata delle squadre toscane ed umbre. Offerta del Cero, i festeggiamenti per San DonatoArezzo, 1 agosto 2024 – Il 7 agosto si festeggia il Santo Patrono della città di Arezzo, San Donato. Rituali religiosi ed eventi tradizionali si susseguiranno come da tradizione fin dalla vigilia, ... lanazione.it Passeggiava nel centro storico di Sassari con mezzo chilo di cocaina nel trolley, arrestato I carabinieri lo hanno fermato e perquisito in via San Donato, recuperati anche oltre duemila euro in contanti - facebook.com facebook Paolo Rotelli: «Lascio il Gruppo San Donato per fare il rapper in Francia. Anche in canottiera e collane si può parlare di cultura e valori» x.com