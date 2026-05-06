San Daniele Spilimbergo Maniago | terzo giorno on the road

Il terzo giorno di viaggio nel Friuli ha portato i partecipanti tra San Daniele, Spilimbergo e Maniago, attraversando paesi e paesaggi caratteristici della regione. Nonostante il maltempo abbia impedito di proseguire lungo la Ciclovia Pedemontana FV3, sono state comunque visitate alcune località lungo il percorso. La giornata si è svolta tra visite e spostamenti, mantenendo viva l’attenzione sulla zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Anche con il maltempo, il Friuli non smette di stupire. Se la pioggia ci ha impedito di inforcare il sellino e di percorrere la Ciclovia Pedemontana FV3, abbiamo comunque deciso di visitare alcuni dei paesi che si incontrano lungo l’itinerario.La prima sosta è il Museo del Territorio di San.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Novena a San Giuseppe, terzo giorno: per affidare ogni difficoltàNel terzo giorno della Novena a San Giuseppe, guardiamo allo Sposo di Maria come al custode delle nostre fragilità, pronti a consegnare nelle sue... Road to zero: per il terzo anno la finale di Coppa Italia viaggia su binari sostenibiliUna finale di Coppa Italia a impatto zero per inquinamento ambientale, ma anche a impatto 100 % in quanto a sostenibilità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: San Daniele, Spilimbergo, Maniago: terzo giorno on the road; FVG Bike Trail 2026: arrivano i percorsi road per un’esperienza ancora più completa; Una redazione su quattro ruote per ascoltare la voce dei lettori: dal 5 maggio parte il camper del Messaggero Veneto; Aperte le iscrizioni per FVG Bike Trail: quattro percorsi per scoprire il Friuli in bici. San Daniele, Spilimbergo, Maniago: terzo giorno on the roadDalla città celebre per il prosciutto e al tempo stesso culla di cultura, alla capitale del mosaico, sede della Scuola dei Mosaicisti del Friuli, fino al paese noto per la tradizione della coltelleria ... padovaoggi.it We Like Gravel: Alessandro Ballan pedala tra Tagliamento, San Daniele e SpilimbergoSAN DANIELE DEL FRIULI – We Like Gravel inaugura la sua prima edizione sabato 4 ottobre 2025, portando gli appassionati a pedalare tra i paesaggi del fiume Tagliamento, nel tratto compreso tra San ... nordest24.it Oasi San Daniele | San Zenone degli Ezzelini - facebook.com facebook