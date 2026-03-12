Nel terzo giorno della Novena a San Giuseppe, si invita a rivolgersi a lui come custode delle difficoltà quotidiane, affidandogli le fatiche e le preoccupazioni che pesano sul cuore. La preghiera si concentra sull’invocazione a San Giuseppe per chiedere protezione e aiuto nelle difficoltà, riconoscendo in lui un punto di riferimento per chi cerca conforto e sostegno.

Nel terzo giorno della Novena a San Giuseppe, guardiamo allo Sposo di Maria come al custode delle nostre fragilità, pronti a consegnare nelle sue mani laboriose le fatiche che agitano il nostro cuore. Proseguiamo il nostro cammino che ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia.grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a San Giuseppe, terzo giorno: per affidare ogni difficoltà

