Per il terzo anno consecutivo, la finale di Coppa Italia si svolge seguendo un percorso orientato alla sostenibilità. L’evento prevede la diminuzione dell’utilizzo di mezzi privati, l’impiego di grafiche digitali e l’adozione di un metodo innovativo per la pesa dei rifiuti. Questi interventi si inseriscono in un programma volto a ridurre l’impatto ambientale dell’evento.

Una finale di Coppa Italia a impatto zero per inquinamento ambientale, ma anche a impatto 100 % in quanto a sostenibilità. E’ il progetto presentato oggi allo stadio Olimpico da Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma mobilità. Per il terzo anno consecutivo (l’iniziativa è partita nel 2024) l’atto conclusivo della Coppa Italia (in programma all’Olimpico il 13 maggio tra Lazio e Inter) sarà l’occasione per implementare una serie di attività legate a sostenibilità, risparmio energetico, inclusione e riduzione al massimo dell’inquinamento. Un progetto chiamato Road to zero, proprio perché si pone il traguardo ambizioso, ma realizzabile, di rendere questi grandi eventi come la finale di Coppa Italia il meno impattanti possibile per l’ambiente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Road to zero: per il terzo anno la finale di Coppa Italia viaggia su binari sostenibili

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