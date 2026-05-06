San Cesareo Un bagagliaio pieno di AirPods e profumi falsi La Finanza sequestra la merce e denuncia il conducente

A San Cesareo, le forze della finanza hanno sequestrato un bagagliaio pieno di prodotti contraffatti, tra cui AirPods e profumi falsi. Il veicolo è stato fermato e analizzato durante un controllo di routine. Il conducente è stato denunciato per aver trasportato merce non autorizzata. La merce sequestrata è stata affidata agli uffici competenti per le procedure di confisca.

Cronache Cittadine SAN CESAREO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio volto L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - San Cesareo. Un bagagliaio pieno di “AirPods” e profumi falsi. La Finanza sequestra la merce e denuncia il conducente Notizie correlate Bagagliaio pieno, la merce è rubataI carabinieri sono alla ricerca dei negozi dove quattro persone hanno effettuato dei furti di merce, sabato nel primo pomeriggio, per un valore di... Tamponamento sul lungomare, arriva la Finanza. Nel bagagliaio felpe e giubbotti contraffatti, scatta la denunciaCamaiore (Lucca), 11 marzo 2026 – Da un semplice tamponamento senza conseguenze alla scoperta di merce contraffatta.