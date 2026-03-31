Nel primo pomeriggio di sabato, quattro persone hanno compiuto furti in diversi negozi, portando via merce per un valore superiore ai 2000 euro. I carabinieri stanno indagando per individuare i negozi coinvolti e raccogliere eventuali prove. La merce rubata è stata trovata all’interno di un bagagliaio, che risultava pieno di merce non autorizzata.

I carabinieri sono alla ricerca dei negozi dove quattro persone hanno effettuato dei furti di merce, sabato nel primo pomeriggio, per un valore di oltre 2000 euro. Una pattuglia di carabinieri di Rivolta d’Adda, verso le 16, ha fermato un’auto con a bordo tre donne e un uomo che era alla guida. I quattro non erano del territorio e non hanno saputo dare una spiegazione convincente sul motivo della loro permanenza nel Cremasco, così i militari hanno controllato l’auto e nel bagagliaio hanno trovato parecchia merce, abbigliamento per bambini, lamette da barba, rasoi elettrici, creme, ciabatte e altro ancora. Per nessuno di questi prodotti sono stati trovati gli scontrini che avrebbero potuto giustificare gli acquisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bagagliaio pieno, la merce è rubata

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