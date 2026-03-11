Tamponamento sul lungomare arriva la Finanza Nel bagagliaio felpe e giubbotti contraffatti scatta la denuncia

Un tamponamento senza feriti si è verificato sul lungomare di Camaiore, oggi. La Polizia finanziaria è intervenuta sul luogo e ha ispezionato il veicolo coinvolto. Durante i controlli, sono stati trovati nel bagagliaio numerosi capi di abbigliamento, tra felpe e giubbotti, risultati contraffatti. La merce è stata sequestrata e sono state avviate le procedure legali nei confronti del conducente.

Camaiore (Lucca), 11 marzo 2026 – Da un semplice tamponamento senza conseguenze alla scoperta di merce contraffatta. I militari del Nucleo Mobile della guardia di finanza di Viareggio sono intervenuti per prestare assistenza ai soggetti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lungo la costa. Una volta verificato che si trattava di un lieve tamponamento e che nessuno dei presenti aveva riportato ferite, le Fiamme Gialle hanno provveduto a ripristinare la viabilità, invitando i conducenti a liberare le corsie occupate. Proprio durante queste operazioni l'attenzione dei finanzieri è stata attirata da un trolley di grandi dimensioni presente all'interno di uno dei veicoli coinvolti, dal quale fuoriuscivano alcuni capi di abbigliamento confezionati.