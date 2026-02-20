Benavidez e Ramirez si sfidano per il titolo dei cruiserweight il 2 maggio

David Benavidez affronterà Gilberto "Zurdo" Ramírez per il titolo dei cruiserweight, in una sfida che mette al centro una nuova fase della carriera dell'americano. L'incontro è previsto per il 2 maggio presso la T-Mobile Arena di Las Vegas e sarà trasmesso in pay-per-view su Prime Video. La partita rappresenta l'esordio ufficiale di Benavidez in una divisione pienamente competitiva e una verifica cruciale della maturità raggiunta dal campione Ramírez, già saldo nel peso massimo e pronto a difendere la cintura. La mossa di Benavidez verso i 200 libbre risponde all'esigenza di trovare un avversario di livello per consolidare una posizione da protagonista stabile in una categoria superiore.