Samsung ha rrilasciato un aggiornamento di sicurezza a maggio per i suoi dispositivi Galaxy, che corregge 37 vulnerabilità. Tra queste, due sono state identificate come critiche, relative a possibili rischi di accesso non autorizzato e a problemi di sicurezza nelle applicazioni di sistema. L’azienda consiglia agli utenti di verificare la disponibilità dell’aggiornamento e di installarlo prontamente per garantire la protezione del dispositivo.

? Cosa scoprirai Quali sono i due problemi classificati come critici per i Galaxy?. Come possono gli utenti accelerare l'installazione della patch di sicurezza?. Perché 7 falle specifiche riguardano solo i dispositivi Samsung?. Quando arriverà l'atteso aggiornamento One UI 8.5 dopo queste patch?.? In Breve 30 falle identificate da Google e 7 specifiche per dispositivi Samsung.. 2 critiche, 28 elevate e 6 vulnerabilità con rischio moderato.. Distribuzione graduale prevista entro le prossime settimane tramite notifiche automatiche.. Aggiornamento di sicurezza precede il rilascio dell'interfaccia One UI 8.5.. Samsung ha pubblicato il bollettino relativo all’aggiornamento di sicurezza di maggio 2026 per correggere un totale di 37 vulnerabilità che colpiscono smartphone e tablet del marchio coreano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung: patch di maggio per chiudere 37 falle nei Galaxy

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