patch di sicurezza di febbraio di samsung arriva su galaxy z fold 6 e galaxy z flip 6

Samsung ha rilasciato la patch di sicurezza di febbraio 2026 per Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, a causa di vulnerabilità individuate nel sistema operativo. L’aggiornamento, che riguarda esclusivamente le correzioni di sicurezza, arriva dopo settimane di attesa e mira a proteggere i dispositivi da possibili attacchi informatici. Gli utenti di questi modelli possono scaricare l’update tramite Wi-Fi, migliorando la sicurezza senza modificare l’aspetto o le funzioni dei loro smartphone.

l’aggiornamento di febbraio 2026 per i dispositivi samsung è stato avviato, con una focalizzazione esclusiva sulle patch di sicurezza e senza introdurre nuove funzionalità. l’operazione interessa la serie galaxy s25 e i modelli z fold 7, z flip 7 e z triFold, oltre all’arrivo anche su galaxy z fold 6 e galaxy z flip 6, inizialmente in corea. il samsung galaxy z fold 6 e il galaxy z flip 6 ricevono l’aggiornamento di febbraio 2026. la prima conferma arriva dalla corea, dove tarun vats ha segnalato l’avvio del rollout sui modelli galaxy z fold 6 e galaxy z flip 6. l’update è previsto attorno ai 350 mb e verrà distribuito progressivamente in altri mercati, seguendo una procedura a rilascio scaglionato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung avvia i test delle versioni di one ui 9 per galaxy z fold 8 e flip 8Samsung ha avviato i primi test di One UI 9 per Galaxy Z Fold 8 e Flip 8.

Galaxy z fold supera galaxy z flip negli obiettivi di produzione per la prima voltaPer la prima volta, Galaxy Z Fold supera Galaxy Z Flip in termini di produzione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Galaxy S25: ecco le patch di sicurezza di febbraio 2026; Samsung avvia la distribuzione del nuovo aggiornamento: si parte dai Galaxy S25; Zero-day febbraio 2026: la crisi della patch management che ha rotto il modello patch-and-pray; Aggiornamento di emergenza per Chrome: installatelo subito.

Samsung Galaxy S25: patch di febbraio in arrivo, ecco le novitàSamsung è spesso sinonimo di puntualità quando si parla di **patch di sicurezza**, ma febbraio non è stato un mese qualsiasi. Con il Galaxy Unpacked che tiene il centro della scena e i riflettori punt ... tecnoandroid.it

Patch febbraio 2026: Update sicurezza per Galaxy S25 e Z Fold 7La patch di febbraio 2026 è disponibile sui Galaxy S25 e sui pieghevoli di ultima generazione. L’aggiornamento migliora la sicurezza del sistema e corregge vulnerabilità Android, senza introdurre novi ... msn.com

Galaxy S25: ecco le patch di sicurezza di febbraio 2026 x.com

Apple rilascia iOS 26.3: nuove funzioni per il trasferimento dati con Android, opzioni privacy avanzate e patch di sicurezza urgenti. https://tech.everyeye.it/notizie/novita-introdotte-ios-26-3-iphone-devi-assolutamente-provare-859131.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook