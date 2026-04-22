Samsung Galaxy S24 | arriva l’aggiornamento per 14 falle critiche

Nelle prossime ore, gli utenti italiani di alcuni modelli di smartphone Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra riceveranno un aggiornamento software che riguarda 14 vulnerabilità considerate critiche. L’intervento mira a correggere falle di sicurezza individuate nel sistema operativo, migliorando la protezione dei dati e la stabilità dei dispositivi. L’aggiornamento è stato comunicato ufficialmente e riguarda tutti i dispositivi compatibili con la versione più recente del software.

Gli utenti italiani che utilizzano un dispositivo Samsung Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra riceveranno nelle prossime ore una notifica fondamentale per la protezione dei propri dati. Il produttore ha infatti avviato il rilascio delle patch di sicurezza relative al mese di aprile 2026, un aggiornamento che, pur non presentando grandi cambiamenti estetici, affronta problemi tecnici di estrema rilevanza per la stabilità del sistema. Il pacchetto software, identificato dal codice S92*BXXS5CZD1, presenta un peso di circa 465 MB se scaricato sulla versione Ultra. Questo intervento arriva in Italia con un ritardo di circa dieci giorni rispetto a quanto avvenuto in Corea del Sud e con una tempistica leggermente più lunga rispetto ai modelli della serie Galaxy S23, che avevano già ricevuto la distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung Galaxy S24: arriva l’aggiornamento per 14 falle critiche Notizie correlate Galaxy s24 fe supera il s24 standard nell’aggiornamento di febbraio 2026in risposta alle esigenze di sicurezza, Samsung avvia la diffusione della patch di febbraio 2026 per la gamma Galaxy, correggendo un insieme di... Samsung galaxy s26 contro galaxy s24 motivi per aggiornare nel 2026l’arrivo della serie galaxy s26 cambia le prospettive di chi possiede modelli precedenti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: le novità in attesa della One UI 8.5; Samsung One UI 8.5 beta arriva su Galaxy S23 e il primo modello serie A; Samsung Galaxy S24: risolte 43 vulnerabilità con l'ultimo update di sistema; La beta della One UI 8.5 è ora disponibile per nuovi smartphone Samsung Galaxy. Samsung Galaxy S24 riceve le patch di sicurezza di aprile 2026: 14 falle critiche corretteSamsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra ricevono le patch di sicurezza di aprile 2026 in Italia: 33 CVE corrette e 14 vulnerabilità critiche. smartworld.it Nuovo aggiornamento in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: le novità in attesa della One UI 8.5Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra si aggiornano in Italia: ecco le novità dell'update in distribuzione oggi. tuttoandroid.net Artisti di strada Scatto monocromatico Eseguito.con Samsung S24 Galaxy . - facebook.com facebook È tempo di aggiornare i vostri Galaxy S24 x.com