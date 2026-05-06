Samsung ha annunciato l’introduzione di video brevi sui dispositivi Galaxy attraverso un nuovo aggiornamento software. Questa modifica interesserà l’interfaccia dei dispositivi, offrendo agli utenti un modo diverso di fruire dei contenuti multimediali. La società ha scelto PA Media come partner strategico per questa funzionalità, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sulle modalità di implementazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'interfaccia del tuo Galaxy con questo nuovo aggiornamento?. Perché Samsung ha scelto proprio PA Media come partner strategico?. Come farà Samsung a competere con i grandi social network?. Quando arriverà questa funzione video sui dispositivi Galaxy in Italia?.? In Breve Lancio iniziale in USA e Regno Unito per testare il nuovo sistema di aggregazione.. Collaborazione con PA Media per garantire contenuti video rapidi e affidabili.. Espansione tecnologica e diffusione globale del servizio prevista per l'anno 2026.. Integrazione dei video brevi direttamente nella schermata iniziale dei dispositivi Galaxy.. Samsung News integra i video brevi nel proprio ecosistema per competere con i social network, partendo da Stati Uniti e Regno Unito per conquistare l’aggregazione globale di notizie nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung News: arrivano i video brevi sui dispositivi Galaxy

Notizie correlate

Aggiornamento di sicurezza samsung marzo 2026: 65 correzioni in arrivo sui dispositivi galaxyQuesto testo sintetizza l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2026 destinato ai dispositivi Galaxy.

Samsung conferma la connettività satellitare per galaxy s26 e dispositivi galaxy più vecchiQuesto testo sintetizza l’implementazione della connettività satellitare sui dispositivi Galaxy, con attenzione alla serie S26 e alle collaborazioni...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Samsung News si avvicina ai social network con i video di breve durata; Offerte Smartphone Amazon maggio 2026: Samsung Galaxy S26 Ultra al minimo storico, e iPhone Air e Google Pixel con sconti fino a 300€, le migliori occasioni ora disponibili; Samsung: la gamma TV 2026 e gli speaker Music Studio arrivano in Italia; Samsung TV 2026 arrivano in Italia: più AI e nuove tecnologie da Micro RGB a Mini LED.

Samsung News si avvicina ai social network con i video di breve durataIl team di Samsung News ha annunciato l'introduzione del supporto ai video di breve durata. Ecco tutti i dettagli ... tuttoandroid.net

Samsung Galaxy Buds3 FE arrivano in Italia! Ecco i nuovi auricolari smartIl design dei Galaxy Buds3 FE ha linee angolari e una finitura opaca bicolore con dettagli semi-trasparenti. Lo stile riprende la nuova identità visiva della serie Buds3. Samsung promette inoltre una ... hwupgrade.it

Le DDR6 arriveranno non prima del 2029 Samsung, SK Hynix e Micron sono comunque già in corsa e stanno accelerando lo sviluppo del nuovo standard. https://www.nexthardware.com/news/le-ddr6-arriveranno-non-prima-del-2029-10318/ - facebook.com facebook

Eredità Samsung, 8 miliardi di tasse: il record sudcoreano della successione di Lee Kun-hee. Un patrimonio da 17 miliardi, un’imposta vicina al 50% e sei rate da pagare in cinque anni : la successione Samsung è tra le più onerose mai registrate. - Corriere de x.com